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الخدمات البيطرية: تحرير 17 محضر إغلاق فوري لمراكز أدوية مخالفة (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن محاربة الأمراض والوقاية منها بتطلب وجود أدوية سليمة وجيدة وصالحة لذلك يحاولون محاصرة الأدوية المقلدة أو محظورة الاستخدام أو منتهية الصلاحية، من خلال التفتيش المكثف على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وشرطة المسطحات المائية.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه تم المرور على 275 مركزا للأدوية البيطرية بـ12 محافظة خلال شهر أبريل، وتم اكتشاف 49 منفذا يعمل بدون ترخيص كما وجد أدوية منتهية الصلاحية ومقلدة ومجهولة المصدر، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وتم تحرير 17 محضر للإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، لافتا إلى أنه لا يتم السماح بالعودة إلا من خلال تصحيح الأوضاع الخاطئة وإزالة أسباب المخالفة، كما أن النيابة تتخذ كل تلك الإجراءات.

وناشد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربيين بشراء اللقاحات والادوية البيطرية من مصادر معلومة ومراكز تخضع للرقابة البيطرية، منوهًا بأن عمليات التفتيش تهدف لمحاصرة الأدوية المغشوشة حفاظًا على الثروة الحيوانية.

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