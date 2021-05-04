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ارتفاع حصيلة حادث المترو في العاصمة المكسيكية إلى 23 قتيلا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:27 ص
انهيار جسر
انهيار جسر
وكالات
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أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حادث المترو في مدينة مكسيكو سيتي إلى 23 قتيلًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأفادت وكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو سيتي، بمقتل 15 شخصًا وإصابة 70 أخرين، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12.

 

وأظهر الفيديو، رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.

 

وقال عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

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مترو قتلى انهيار جسر المكسيك ارتفاع عدد الضحايا

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