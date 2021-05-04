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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري اللمصري الممتاز

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:31 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد نادر
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ينتظر الإسماعيلي اختبار صعب حينما يستضيف نادي الجونة في تمام ال 9:30 مساء غداً الأربعاء الموافق ال 5 من مايو الجاري على ستاد الاسماعيلية في إطار الاسبوع ال 20 من الدوري الممتاز.

يدخل الدراويش اللقاء بهدف واحد فقط وهو الحصول على الثلاث نقاط، للإبتعاد عن سكة الهبوط بعد ما تقلص فارق النقاط إلى نقطة واحده فقط تفصله عن منطقة الخطر.

على الجانب الآخر يدخل لاعبي الجونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تعادلهم الأخير مع النادي الأهلي بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأهلي وي السلام.

يحتل الإسماعيلي المركز ال 15 برصيد 17 نقطة من 19 لقاء فاز في 3 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في 8 مثلها.

بينما يتواجد الجونة في المركز ال 11 برصيد 25 نقطة من 19 لقاء فاز في 6 مباريات وتعادل في 7 بينما تلقى الهزيمة في 6 مواجهات خاضها حتى الآن.

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