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ميسي يتفوق على بنزيما وسواريز ويقترب من حسم لقب "الهداف"

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:33 ص
ميسي
ميسي
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم قبل اانطلاق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين.

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 27 هدف، ثم يأتي لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في المركز الثاني برصيد 21 هدف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – ليونيل ميسي – 27 هدفًا.
2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.
4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا.
7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.
8- رافا مير – 12 هدفًا.
9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.
10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.
11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا.
12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.
13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.
14 – كيكي – 9 أهداف.
15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف.

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الكلمات المفتاحية

ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري برشلونة الفجر

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