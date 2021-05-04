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ميسي يتفوق على بنزيما وسواريز ويقترب من حسم لقب "الهداف"
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:33 ص
غدير أحمد
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يستعرض لكم " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم قبل اانطلاق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين.
يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد 27 هدف، ثم يأتي لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة في المركز الثاني برصيد 21 هدف.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 – ليونيل ميسي – 27 هدفًا.
2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.
3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.
4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.
5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.
6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا.
7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.
8- رافا مير – 12 هدفًا.
9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.
10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.
11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا.
12 – ميكيل أويارزابال – 10 أهداف.
13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.
14 – كيكي – 9 أهداف.
15 – روبيرتو سولدادو – 9 أهداف.
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