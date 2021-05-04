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روسيا تسجل 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و337 وفاة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:44 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا و337 وفاة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 397 حالة وفاة (مقابل 399 وفاة أمس)، فيما تماثل 8934 مريضا للشفاء.

 

وكانت روسيا سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و736121 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 107103 حالات وفاة و267211 حالة نشطة وأربعة ملايين و361807 حالات شفاء.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إنها أجرت حتى اليوم أكثر من 126.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 314 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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