Advertisements

"راية القابضة" توقع عقد بيع "بريق" بقيمة 490.7 مليون جنيه

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements


أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن توقيعها عقد بيع احدي شركتها التابعة، بريق للصناعات المتطورة ش.م.م، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، وانطوت الصفقة على الحصة المباشرة لشركة راية القابضة؛ ونسبتها 98.76% من أسهم شركة بريق، وحصتها غير المباشرة من خلال شركاتها التابعة؛ وتبلغ 1.24%، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم.

وبعد مباحثاته، قرر مجلس إدارة شركة بريق تفويض رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة البيع البالغة قيمتها 490,750,000 جنيه مصري (أربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) - وهو المقابل النقدي لشراء الأسهم، على أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبل إتمام عملية نقل الأسهم  للمشتري.

وأعرب مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بإتمام الصفقة والتعاون مع مجموعة "إنترو" لاستكمال مسيرة نمو شركة "بريق"، في إطار خطة الدولة للاهتمام بإعادة تدوير المخلفات والاعتماد على الطاقات النظيفة.

وأضاف مدحت: أن "شركة بريق تحقق معدل نمو سنوي يصل إلى 20%، وأن الغرض من التخارج لصالح مستثمر يعمل بالقطاع نفسه هو المضي قدمًا مع المحافظة على وتيرة النمو، وأن هدف الشركة منذ تأسيسها هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قطاعات جوهرية".

وقال أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن التخارج من قطاع التدوير يأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لراية القابضة، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى قيمة للمساهمين من خلال القطاعات والأنشطة التي تستطيع فيها راية تركيز جهودها ومواردها للحفاظ على مركزها الريادي.

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

مباراة واحدة تحسم مصير كارتيرون في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي