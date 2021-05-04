"راية القابضة" توقع عقد بيع "بريق" بقيمة 490.7 مليون جنيه









أعلنت مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية عن توقيعها عقد بيع احدي شركتها التابعة، بريق للصناعات المتطورة ش.م.م، لشركة إنترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير، وانطوت الصفقة على الحصة المباشرة لشركة راية القابضة؛ ونسبتها 98.76% من أسهم شركة بريق، وحصتها غير المباشرة من خلال شركاتها التابعة؛ وتبلغ 1.24%، بإجمالي عدد أسهم يبلغ 6.5 مليون سهم.





وبعد مباحثاته، قرر مجلس إدارة شركة بريق تفويض رئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صفقة البيع البالغة قيمتها 490,750,000 جنيه مصري (أربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) - وهو المقابل النقدي لشراء الأسهم، على أن يعمل كلا الطرفين على استيفاء بعض الشروط المذكورة بعقد البيع قبل إتمام عملية نقل الأسهم للمشتري.





وأعرب مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بإتمام الصفقة والتعاون مع مجموعة "إنترو" لاستكمال مسيرة نمو شركة "بريق"، في إطار خطة الدولة للاهتمام بإعادة تدوير المخلفات والاعتماد على الطاقات النظيفة.





وأضاف مدحت: أن "شركة بريق تحقق معدل نمو سنوي يصل إلى 20%، وأن الغرض من التخارج لصالح مستثمر يعمل بالقطاع نفسه هو المضي قدمًا مع المحافظة على وتيرة النمو، وأن هدف الشركة منذ تأسيسها هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قطاعات جوهرية".





وقال أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة، إن التخارج من قطاع التدوير يأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية لراية القابضة، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى قيمة للمساهمين من خلال القطاعات والأنشطة التي تستطيع فيها راية تركيز جهودها ومواردها للحفاظ على مركزها الريادي.



