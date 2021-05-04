رصف الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو بطول ٢ كيلو متر

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء عن استمرار العمل في رصف الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور ٣٠ يونيو بطول ٢ كيلو متر جنوب بورسعيد، يأتي ذلك في إطار استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق ببورسعيد ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.



وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أعمال وضع الطبقة الاسفلتية بالطريق الرابط بين المنطقة الصناعية ومحور 30 يونيو، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية لتيسير الحركة من وإلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.





و أوضح محافظ بورسعيد أن منطقة جنوب بورسعيد شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق خاصة الطرق الواقعة فى مدخل بورسعيد بامتداد محور ٣٠ يونيو، لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات، ولتواكب المشروعات الجديدة التى تشهدها منطقة جنوب بورسعيد.