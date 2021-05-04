تعرف على موعد موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفا ثقيلا على حساب أستون فيلا، يوم الأحد 9 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين أستون فيلا ومانشستر يونايتد في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحل مانشستر يونايتد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بينما يحل أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.



