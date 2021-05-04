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كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:02 م
محمد الدمنتاوي
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تأكد رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف القلعة البيضاء، نهاية الموسم الجاري.
وكان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي في يناير الماضي، من صفوف مصر للمقاصة في صفقة بلغت 13 مليون جنيه.
وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة الكرة البدء في البحث عن عرض لمروان حمدي لتسويقه وإعارته، بسبب عدم قناعته به.
وحصل مروان حمدي على فرصته مع الزمالك أكثر من مرة، لكنه لم يترك بصمة سوى في مباراة تونجيث السنغالي وتسجيل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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