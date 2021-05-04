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كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:02 م
الزمالك
الزمالك
محمد الدمنتاوي
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تأكد رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صفوف القلعة البيضاء، نهاية الموسم الجاري.

وكان الزمالك قد تعاقد مع مروان حمدي في يناير الماضي، من صفوف مصر للمقاصة في صفقة بلغت 13 مليون جنيه.

وطلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من إدارة الكرة البدء في البحث عن عرض لمروان حمدي لتسويقه وإعارته، بسبب عدم قناعته به.

وحصل مروان حمدي على فرصته مع الزمالك أكثر من مرة، لكنه لم يترك بصمة سوى في مباراة تونجيث السنغالي وتسجيل هدفين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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