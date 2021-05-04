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رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بالمرور على محطات الصرف الصحي بمنطقة ١٥ مايو بجمصة (محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالمجاورة الرابعة، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمجاورة السادسة)، وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكيد على سرعة إنهاء هذه الأعمال على أكمل وجه، وإعادة تأهيل تلك المحطات.

محطة طرد جمصة
 
كما تابع أعمال خط طرد صرف صحي المحطة الرئيسية بقطر ٧١٠ مم بولي ايثلين من المحطة الرئيسية، حتى محطة معالجة صرف صحي جمصة، وقد رافقه خلال الجولة كلًا من المهندس الوافي عامر، مدير عام منطقة جمصة، والأستاذ محمد حمدان، مدير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.


كما قامت بالمرور على محطة مياه جمصة، ورافع مياه عثمان بجمصة؛ للاطمئنان على حسن سير العمل، وانتظامه، والتأكد من جودة المياه، وتصرف وضغوط المحطات؛ ثم المرور على رافع صرف صحي أمون بجمصة، وانتهت الجولة بالمرور على المبنى الإداري بمنطقة جمصة، والتأكد من عمل مركز شحن العدادات مسبوقة الدفع، وكذلك الخط الساخن بالمنطقة.

وقد أكد المهندس خالد نصر على سرعة دراسة، وتخصيص مكان منفصل للمخازن، والحملة والورش بالمنطقة.


وعلي صعيد اخر حصلت محطة مياه منية النصر، على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية، وذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ويذكر أم المحطة تعمل بطاقة 52000 م٣يوم، تحت إشراف الكيميائي أحمد منيع، مدير المحطة.

تطوير محطات المياه

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020-2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد.T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة؛ لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.


ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة
رئيس مياه الدقهلية يتفقد الأعمال بجمصة

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