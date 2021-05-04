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انتظام توريد القمح بإجمالي ٣٧١٠ طن للصوامع والمطاحن حتى اليوم ببورسعيد

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم الثلاثاء ٤ مايو ٣٧١٠ طن قمح محلي.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا اثناء اعمال الفرز والإستلام.

وأشار المحافظ الي زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت ١٥٦٠٠ فدان فدان بزيادة ٢٠٠٠ فدان عن العام الماضي منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.


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