عضو "تعليم النواب": المجلس سيتابع مع الحكومة حل أزمة الـ 36 ألف معلم





قال النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المجلس سيتابع مع الحكومة حل أزمة الـ 36 ألف معلم، الذي سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم العام الماضي، مؤكدًا أن البرلمان حصل على تعهد حكومي -خلال مناقشة موازنة الوزارة- بحل الأزمة قريبا وتعيين الـ 36 ألف معلم.





وأوضح "أمين" أن الأزمة ترجع إلى منتصف العام الماضي عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، إلا أن الوزارة لم تفي بوعدها لهم بتعيينهم، حيث أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.





وأضاف النائب، أن المجلس فتح هذا الملف خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة.





وشدد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لحل الأزمة في أسرع وقت، وذلك استجابة لمطالب 36 ألف معلم، فضلًا عن سد عجز المعلمين بمختلف مدارس التعليم قبل الجامعي.

