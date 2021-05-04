"ذبحته رفض يجوزني".. اعترافات مثيرة لقاتل والده المسن بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل عجوز على يد نجله الأكبر بالهرم، أن المتهم عاطل منذ فترة، وكان يرغب في الزواج ولكن ليس معه نقودًا لعدم عمله، فلجأ لوالده المُسن صاحب ٦١ عامًا لطلب مبلغ للزواج ولكنه رفض لعدم قدرته المادية.



واعترف المتهم أمام النيابة، أنه يوم الواقعة، نشب خلاف بينهما لطلب مبلغ للزواج، قائلًا،" قالي مش معايا فلوس روح اشتغل واصرف على نفسك"، وفجأة ضرب الإبن والده على رأسه ثم أحضر سكينًا وقام بذبحة في الرقبة،" محستش بنفسي وأنا بقتله، بس هو رفض يساعدني عشان أتجوز".



كانت ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل بتهمة قتل والده بسكين داخل مسكنهم بالهرم، بسبب رغبة المتهم فى الزواج وعجز والده عن توفير نفقات زواجه، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بمقتل مسن داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليه مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسكين.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب رغبته فى الزواج وعجز والده عن توفير نفقات زواجه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



