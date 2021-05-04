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هل سلالة كورونا الهندية أكثر شدة؟.. استشاري طب أسرة يوضح (فيديو)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور وليد بكيلي، استشاري طب الأسرة في مستشفى أبولو بنيودلهي، إن ما حدث في الهند سببه أن هناك تراخي مجتمعي خلال الشهور الماضية وتزاحم في الشوارع والأسواق أدت لتفشي الفيروس في المجتمع، منوهًا بأن هناك تحور جيني في الفيروس نفسه، بما ساهم في سرعة انتشاره.

وأضاف "بكيلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات شهدت حالة من التزاحم نتيجة الخوف والهلع، رغم أن بعض الحالات لا تحتاج لمستشفيات، منوهًا بأن اليوم هناك تحسن عن الامس، وهناك هبوط بسيط في عدد الحالات الإيجابية وعدد المترددين على المستشفيات.

وتابع استشاري طب الأسرة في مستشفى أبولو بنيودلهي، أن السلالة الهندية سريعة الانتشار مقارنة بالموجه الأولى وفقًا لما أكده العلماء، ولكن لا يوجد أي دليل علمي حتى الآن على أنه أكثر فتاكة وشدة، موضحًا أن النسبة الأكبر في الإصابات بين كبار السن والشباب، بينما الإصابة بين الأطفال محدودة، ولكن رغم ذلك هناك إصابات بين الأطفال بحالات خطرة.

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