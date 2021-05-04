هل سلالة كورونا الهندية أكثر شدة؟.. استشاري طب أسرة يوضح (فيديو)

قال الدكتور وليد بكيلي، استشاري طب الأسرة في مستشفى أبولو بنيودلهي، إن ما حدث في الهند سببه أن هناك تراخي مجتمعي خلال الشهور الماضية وتزاحم في الشوارع والأسواق أدت لتفشي الفيروس في المجتمع، منوهًا بأن هناك تحور جيني في الفيروس نفسه، بما ساهم في سرعة انتشاره.





وأضاف "بكيلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات شهدت حالة من التزاحم نتيجة الخوف والهلع، رغم أن بعض الحالات لا تحتاج لمستشفيات، منوهًا بأن اليوم هناك تحسن عن الامس، وهناك هبوط بسيط في عدد الحالات الإيجابية وعدد المترددين على المستشفيات.



