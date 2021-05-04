وزير النقل يتفقد طريق المعاهدة في الإسماعيلية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المنفذة لمشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس ـ الإسماعيلية) مواقع العمل في المشروع الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه وذلك بإجمالي تكلفة 1.57 مليار جنيه.



وتفقد وزير النقل قطاعات الطريق المختلفة والتقى بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام وفقا للموعد المخطط وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية تطويره في المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق.



بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي كما أكد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل خاصة وان صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.



كما تفقد وزير النقل أعمال إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول مشروع (كوبري جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وحيث يهدف الكوبري إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 850 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكباري.



كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75% والثاني مشروع إنشاء كوبري (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 550 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه.

