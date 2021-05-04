Advertisements

وزير النقل يتفقد طريق المعاهدة في الإسماعيلية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والشركات المنفذة لمشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس ـ الإسماعيلية) مواقع العمل في المشروع الذي يعد أحد مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، حيث يتم تطويره بطول 80 كم وعرض 13.9 م أسفلتي ليصبح الطريق 3 حارات في كل اتجاه بدلا من حارتين في كل اتجاه وذلك بإجمالي تكلفة 1.57 مليار جنيه.

وتفقد وزير النقل قطاعات الطريق المختلفة والتقى بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام وفقا للموعد المخطط وأن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية تطويره في المساهمة في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق.

بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذي يربط بين مدينتي السويس والإسماعيلية ويتقاطع مع طريق نفق الشهيد أحمد حمدي كما أكد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مواقع العمل خاصة وان صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل.

كما تفقد وزير النقل أعمال إنشاء عدد 2 كوبري علوي الأول مشروع (كوبري جنيفة) تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وحيث يهدف الكوبري إلى حل التقاطعات السطحية مع نفق الشهيد وربط طريق جنيفة مع طريق المعاهدة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 850 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 26 مترا لكل اتجاه بتكلفة 140 مليون جنيه والذي بلغت نسبة تنفيذه 99% لأعمال الكباري.

كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 75% والثاني مشروع إنشاء كوبري (المعاهدة) بتقاطع المعاهدة مع امتداد طريق جنيفة ويبلغ إجمالي طول الكوبري 550 مترا باتجاهين مروريين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه.

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 8 ساعات

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي