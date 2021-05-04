Advertisements

بينهم برلماني معزول.. قتلى بانفجار طرد ملغوم في ميانمار

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:04 م
ميانمار
ميانمار
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص بينهم برلماني معزول و3 من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري، جراء انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل جنوب البلاد.

 

وقال أحد السكان إن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار، في حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين، وفقًا لموقع "ميانمار ناو" الإخباري.

 

وقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، مما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة، وأحد السكان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميانمار قتلى طرد ملغوم

أخبار تهمك

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 14 ساعة

اندلاع حريق هائل بالقرب من نهر التايمز في بريطانيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار ناري من محمود الخطيب تجاه لاعبي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

الجمعة الدموية في باكستان.. سلسلة من الهجمات والانفجارات تسببت في قتل العشرات

انفجاران وسط العاصمة الصومالية مقديشو

قتيل و4 مصابين بانفجار اللاذقية بسوريا

مقتل 10 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال أطفال في انفجار سيارة غرب أفغانستان

انفجار ضخم يهز ولاية هيوستن الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي