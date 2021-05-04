بينهم برلماني معزول.. قتلى بانفجار طرد ملغوم في ميانمار

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 أشخاص بينهم برلماني معزول و3 من ضباط الشرطة كانوا قد انضموا إلى حركة عصيان مدني تعارض الحكم العسكري، جراء انفجارات ناجمة عن طرد ملغوم واحد على الأقل جنوب البلاد.

وقال أحد السكان إن الانفجارات الأخيرة وقعت في قرية في الجزء الجنوبي الأوسط من ميانمار، في حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين، وفقًا لموقع "ميانمار ناو" الإخباري.

وقد وقعت ثلاثة انفجارات عندما انفجر طرد ملغوم واحد على الأقل في أحد منازل القرية، مما أسفر عن مقتل نائب إقليمي من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، بالإضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة، وأحد السكان.