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تتبع جيني لرصد السلالات المتحورة.. إحصائيات عن كورونا في مصر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر، تسبب في حالة ذعر وخوف المواطنين، لكن وزارة الصحة أكدت توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وضع كورونا في مصر.

١. سجلت وزارة الصحة، 1078 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

٢. إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 230713 من ضمنهم 172774 حالة تم شفاؤها، و13531 حالة وفاة.

٣. متوسط نسب إشغال أسرَّة المستشفيات 47%.

٤. توافر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى كورونا.

٥. يوجد 2.2 مليون لتر أكسجين من المخزون الاستراتيجي.

٦. توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات.

٧. مصر لديها منظومة للتتبع الجيني والذي يتم عمله بشكل دوري ورصد عدد من السلالات المتحورة.

٨. آخر تتبع جيني تم عمله لم يتم رصد أي سلالات جديدة لفيروس كورونا في مصر.

٩. ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين للتسجيل لحجز لقاح كورونا تمهيدًا لتحديد موعد للحصول على اللقاح.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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