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رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد طه
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تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، قرية العقبي بمدينة سفاجا لمعاينة القرية والوقوف على اخر استعدادات القرية لاستقبال مرضى الصدفية والروماتيد بسفاجا.

أوضحت رئيس المدينة، أن مدينة سفاجا تعد رائدة في مجال معالجة مرضي الصدفية ولها شهرة عالمية في ذلك المجال، حيث تشهد قرية العقبي توافد الرواد من كل مدن المحافظة لعلاج الصدفية والروماتيد وخلافه.

وطالبت المغربي باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة نحو  رفع كفاءة  قرية العقبي، مؤكدة أن الاهتمام بالقرية يأتي ضمن دعم
الاستشفاء والسياحة العلاجية حيث تم تزويد المدينة بكل الخدمات وتحديث مرافقها المختلفة بما يتناسب مع حركة السياحة العلاجية المتزايد.

وأضافت رئيس المدينة أن رفع كفاءة القرية بات امر هام مع تزايد استقبال المرضي الراغبين في العلاج بنظام الاستشفاء البيئي من جميع دول العالم والذين يقيمون بالقري السياحية المجاورة مؤكدة على أن ذلك أن طبيعة مدينة سفاجا سببا لوضع مصر علي خريطة السياحة العلاجية خاصة بعد ان اختارتها منظمة الصحة العالمية وجمعيات الصدفية الدولية كمكان طبيعي لعلاج مرض الصدفية.
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها
رئيس مدينة سفاجا تزور قرية العقبي للاستشفاء البيئي وتطالب برفع كفاءتها

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