سقوط 5 تجار مخدرات بتهم غسيل أموال في السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.



وأكدت التحريات ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.

وتم التحفظ علي المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري عرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

