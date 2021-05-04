"مبحبش البرامج اللي بفلوس".. ياسر جلال يكشف سبب عدم ظهوره في "مقالب رامز"

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في برامج المقالب التي يقدمه شقيقه رامز، وعن سبب عدم ظهوره معه.



وقال ياسر جلال خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى في راديو 9090:"رامز نجم عالمي وشهرته وصلت برا مصر والعالم العربي، هو نجم كبير وأنا فخور إنه أخويا".



وأضاف ياسر جلال قائلاً:"بدعي إن ربنا يسلمها عليه ويحفظه؛ لأنه بيعمل برنامج الكاميرا الخفية، ودي موجودة في أي بلد في العالم وربنا يوفقه ويحميه".



وأوضح ياسر جلال سبب عدم مشاركته في برامج شقيقه رامز، مُوضحًا:"أنا مش بتاع برامج، ومبحبش البرامج اللي بفلوس، وبحب لما أطلع في برنامج أكون بتكلم معاه من قلبي وده عندي بالدنيا".



وفي سياق آخر، يُعرض للفنان ياسر جلال في الماراثون الرمضاني 2021 مسلسل"ضل راجل"، وهو بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.