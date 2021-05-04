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معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:24 م
داليا عادل
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فتحت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات في حريق هائل شب داخل مخبزا بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن أصابة أثنين ومصرع ثلاثة أشخاص.
وأفادت التحقيقات أن السبب وراء الحريق انفجار 3 أسطوانات بوتاجاز داخل المخبز، أدت إلي حريق هائل وامتدت إلي جزء من عقار أعلي المخبز.
وكشفت المعاينة الأولية عن التهام المخبز بالكامل، واحتراق توك توك تصادف مروره أمام المخبز وقت نشوب النيران.ة، وأصابة أثنين من العمال بحروق خطيرة وتم نقلهم إلي المستشفي ومصرع ثلاثة عمال أخرين.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حريق داخل مخبز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وجار السيطرة على النيران المشتعلة.
وأفادت التحقيقات أن السبب وراء الحريق انفجار 3 أسطوانات بوتاجاز داخل المخبز، أدت إلي حريق هائل وامتدت إلي جزء من عقار أعلي المخبز.
وكشفت المعاينة الأولية عن التهام المخبز بالكامل، واحتراق توك توك تصادف مروره أمام المخبز وقت نشوب النيران.ة، وأصابة أثنين من العمال بحروق خطيرة وتم نقلهم إلي المستشفي ومصرع ثلاثة عمال أخرين.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حريق داخل مخبز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وجار السيطرة على النيران المشتعلة.
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