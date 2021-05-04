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معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات في حريق هائل شب داخل مخبزا بنطاق دائرة القسم، مما أسفر عن أصابة أثنين ومصرع ثلاثة أشخاص.

وأفادت التحقيقات أن السبب وراء الحريق انفجار 3 أسطوانات بوتاجاز داخل المخبز، أدت إلي حريق هائل وامتدت إلي جزء من عقار أعلي المخبز.


وكشفت المعاينة الأولية عن التهام المخبز بالكامل، واحتراق توك توك تصادف مروره أمام المخبز وقت نشوب النيران.ة، وأصابة أثنين من العمال بحروق خطيرة وتم نقلهم إلي المستشفي ومصرع ثلاثة عمال أخرين.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى بوجود حريق داخل مخبز بمنطقة دار السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وجار السيطرة على النيران المشتعلة.
معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز
معاينة النيابة لحريق هائل داخل مخبز بدار السلام: 3 أسطوانات غاز

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