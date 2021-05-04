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قتلى في هجوم مسلح بشمال شرق نيجيريا
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:26 م
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بمقتل أكثر من 12 شخصًا بينهم 7 جنود في هجوم مسلح بشمال شرق نيجيريا.
وبحسب رويترز، وصل المسلحون إلى منطقة أغيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش و6 جنود.
وذكرت الوكالة، أن المهاجمين قتلوا أيضا 6 مدنيين وأحرقوا عدداً من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة.
وفي الأشهر الماضية، تصاعدت هجمات المتطرفين في شمال شرق نيجيريا، حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.
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