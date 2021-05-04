السيطرة على حريق بشقة سكنية بالقليوبية.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع بشقة سكنية، بقرية إمياي، التابعة لمركز طوخ، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق بشقة سكنية، بقرية إمياي، التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى.



انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء (سيارة إطفاء العمار الكبرى، وسيارة إطفاء بلتان)، وجرى السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.



بالانتقال والمعاينة تبين أن الشقة ملك المواطن محمد رجب أبو المعاطي دحروج، وأتى الحريق على محتويات الشقة بالكامل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.