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تحرير 5313 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5313) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1848) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (175) مخالفة السير بدون تراخيص، (53) مخالفة موقف عشوائي، (22) مخالفة شروط التراخيص.


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