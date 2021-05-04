ظهر بالاختيار.. 7 معلومات عن الضابط الخائن خيرت السبكي



جسدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الاختيار شخصية الضابط الخائن خيرت السبكي الذي ترك خدمة الوطن ولجأ إلى الإنضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال في صفوفها ضد رجال الشرطة والجيش.





وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الضابط الخائن خيرت السبكي الذي جسدت شخصيته في أحداث مسلسل الاختيار:



- اسمه بالكامل خيرت سامي عبدالحميد السبكي من مواليد القاهرة 9 أبريل سنة 1991، وفي عام 2012 تخرج من كلية الشرطة.



- شارك السبكي مع 4 ضباط من دفعة فض اعتصام رابعة، واستشهد منهم الضابطان هما محمد سمير ومحمد جودة.



- نهاية عام 2013 انضم إلى قطاع الأمن الوطني، ولكن تم ابعاده عن العمليات الخاصة بسبب تشدده الديني، ثم تم نقله إلى مديرية أمن الوادي الجديد، ثم تم نقله إلى العمل بمديرية أمن كفر الشيخ.





- عام 2016 أعلن عن انضمامه لتنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء، وشارك في تنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية ضد الأجهزة الأمنية.



- أطلق "السبكي" على نفسه "أبو على"، وتبين من التحقيقات أنه كان يدرب الإرهابيين في سيناء ويخطط لعدد من جرائم اقتحام مواقع للجيش والشرطة.



- تورط السبكي في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى الضابط محمد البكاتوشي، وعدد أخر من الضباط وهم، محمد جمال الدين عبدالعزيز برتبة ملازم أول من مواليد 9 أبريل 1991، وخريج دفعة 2012، وإسلام وئام أحمد حسن، برتبة ملازم أول مواليد 19 نوفمبر 1990، وخريج دفعة 2012 وكريم محمد حمدي حمزة، خريج دفعة 2007 وكان يعمل حارسا للواء مدحت الشناوي قائد قطاع الأمن المركزي السابق، والذي كان مكلفا بفض اعتصام رابعة أما الضابط الخامس فهو عصام محمد السيد على العناني، والسادس حنفي جمال محمود سليمان.



- في 17 نوفمبر عام 2018 استهدف القوات المسلحة عدد من الأوكار الإرهابية في سيناء، وبعدها أعلن تنظيم الإرهابي عن مقتل خيرت السبكي.







