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كارتيرون يستقر على حارس الزمالك أمام سموحة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:31 م
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
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زادت حظوظ محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحراسة عرين الأبيض فى مباراته المقبلة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الأسبوع 20 من عمر مسابقة الدورى.

وجاء ذلك عقب ظهوره بشكل جيد خلال مشاركته أمام بيراميدز، التى أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابى هدف لكل فريق.

وشارك عواد فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بيراميدز فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من آلام أسفل الظهر.

وفي سياق متصل، أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمستوى محمد عواد، وأكد أن الحارس لا يتحمل مسئولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، مشددا على أن الحارس تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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