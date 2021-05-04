Advertisements
كارتيرون يستقر على حارس الزمالك أمام سموحة
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:31 م
غدير أحمد
Advertisements
زادت حظوظ محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحراسة عرين الأبيض فى مباراته المقبلة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن مواجهات الأسبوع 20 من عمر مسابقة الدورى.
وجاء ذلك عقب ظهوره بشكل جيد خلال مشاركته أمام بيراميدز، التى أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابى هدف لكل فريق.
وشارك عواد فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بيراميدز فى ظل غياب محمد أبو جبل لإصابته بفيروس كورونا، وعدم جاهزية محمود عبد الرحيم جنش الذى يعانى من آلام أسفل الظهر.
وفي سياق متصل، أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بمستوى محمد عواد، وأكد أن الحارس لا يتحمل مسئولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، مشددا على أن الحارس تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements