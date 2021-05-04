استخراج تصريح دفن جثة أردني توفي داخل شقته بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، باستخراج تصريح دفن جثة شخص أردني الجنسية عثر عليه متوفي داخل شقته بمنطقة المعصرة دائرة القسم، وتسليم الجثة لذويه



بدأت الواقعة عندما تلقي العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بمنطقة الدواجن، بانبعاث رائحه كريهة من داخل شقة جارهم أردني الجنسية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن متوفى داخل الشقة، وتبين أنه مقيم بمفرده.





وبتوقيع الكشف الطبي الطبي المبدئي على جثمان المتوفى، تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى وفاته، ولا يوجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان.