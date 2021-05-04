مانشستر يونايتد يحدد 3 أسماء لخلافة "بوجبا"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تخطيط مانشستر يونايتد لمرحلة ما بعد بول بوجبا، حال رحيله عن الشياطين الحمر نهاية الموسم الجاري.





ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يوافق صاحب الـ28 عامًا على التجديد حتى الآن.





وكانت هناك بعض التقارير الصحفية التي أشارت، إلى أن بوجبا يشترط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من أجل التجديد، في الوقت الذي حدد فيه اليونايتد 400 ألف فقط.





وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حدد 3 أسماء كخيارات محتملة لتدعيم وسط الفريق حال رحيل بوجبا.





وتابعت الصحيفة، أن الأسماء الثلاثة هي ديكلان رايس لاعب وست هام يونايتد، ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي وساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد.



