مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1356) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (5،95 طن "لحوم - كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.







وأثمرت الجهود عن ضبط (1،24 طن "لانشون بقرى – جبن شيدر") يشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (13 طن "أرز أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.







ضبط أيضا (3،75 طن "ياميش رمضان – شمع عربى – خروب - تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة العطارة) بمحافظة القاهرة، وضبط (2،5 طن "ملح طعام") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1،6 طن "سكر تموينى – 420 عبوة زيت تموينى") مخصصين ربطًا على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت بقيمة 11820 جنيه)، وضبط (15700 قطعة مستلزمات طبية " جوانتى – شرائط تحليل سكر - سنون أنسولين") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.





ضبط (2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

