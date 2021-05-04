ضبط 3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة، استهدفت الأوكار والبؤر التي تأوي العناصر الإجرامية، بقرية مشتهر ومحيطها، بدائرة مركز شرطة طوخ، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا مخدرات.



تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد شن مباحث مركز شرطة طوخ، حملة مكبرة استهدفت الأوكار والبؤر التي تأوي العناصر الإجرامية بقرية مشتهر.



أسفرت الحمله عن ضبط 3 قضايا مخدرات ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة"، وتنفيذ 2347 حكما قضائيا متنوعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.