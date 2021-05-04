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وصول الرئيس الإريتري إلى الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:40 م
سد النهضة
سد النهضة
وكالات
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وصل اليوم الثلاثاء، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لبحث أزمة سد النهضة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الساعات الأخيرة، التقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي.

 

وأشارت الوزيرة، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، إلى أن السودان يعطي موضوع الملئ الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومى تهدد حياة السودانيين علي ضفاف النيل الازرق، وشددت الوزيرة علي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يونيو المقبل.

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الملئ الثاني الرئيس الاريتري الخرطوم أزمة سد النهضة

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