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مصر تعرب عن خالص تعازيها لدولة المكسيك في حادثة انهيار جسر المترو

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، منذ قليل، أعربت فيه جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي والمواساة لدولة المكسيك الصديقة في حادثة انهيار جسر مترو معلّق في جنوب العاصمة مكسيكو سيتي، والتي أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وقالت الخارجية، إن مصر تؤكد على تضامنها ووقوفها مع المكسيك الصديقة وأسر الضحايا والجرحى في هذا المصاب الأليم



وكانت أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حادث المترو في مدينة مكسيكو سيتي إلى 23 قتيلًا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.



وأفادت وكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مدينة مكسيكو سيتي، بمقتل 15 شخصًا وإصابة 70 أخرين، نتيجة انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12.



وأظهر الفيديو، رجال الإطفاء والإنقاذ وهم يكافحون طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.



وقال عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

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