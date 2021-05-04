Advertisements

التعليم العالي: اعتماد معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بـ"طب طنطا" دوليًا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، بشأن استلام وتسلم فريق من إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، لمعمل البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا بعد اعتماده دوليًا (ISO151892012) والذي تم تمويله من الوحدة بمبلغ نحو 810 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى حرص الدولة علي تأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به دوليًا، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للإعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.

وأكد التقرير أن مشروع تأهيل المعامل للإعتماد الدولي؛ يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للإعتماد الدولي ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا.

ولفت التقرير إلى أن عملية التسليم والتسلم للمعمل تمت في حضور د. كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ود. أحمد غنيم عميد كلية الطب، بالإضافة إلى كل من عميدة كلية الصيدلة، ومديرة مركز ضمان الجودة للجامعة، والفريق الاداري والتنفيذي للمشروع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود وفيق المُكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل أن إجمالي عدد المعامل الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والتي اعُتمدت دوليًا بجامعة طنطا بلغ عددها نحو 12 معملًا بإجمالي 9063380 (تسعة مليون وستمائة وثلاثة وثلاثون وثمانون جنيه) منهم (6 معامل في القطاع غير الطبي ISO170252017 وعدد 6 معامل في القطاع الطبي (ISO151892012) منهم معمل البصمة الجينية للسرطان الذي تم اعتماده مؤخرًا والذي يعد إضافة كبيرة للبحث العلمي في المجال الطبي.

أخبار تهمك

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر يونايتد يحدد 3 أسماء لخلافة "بوجبا"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:42 ص

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

10:53 ص

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

11:39 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي