الفنان عماد محرم يتعرض لوعكة صحية (تفاصيل)





تعرض الفنان عماد محرم خلال الأيام الماضية لوعكة صحية

تطلبت نقله لإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك يسبب شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.





وقالت زوجته في تصريحات صحفية له أن زوجها تم وضعه منذ ثلاثة أيام أيام داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بأكتوبر، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد انخفاض نسبة الأكسجين لـ72%.



وأكد أنه تم وشع زوجها الفنان عماد محرم على جهاز التنفس الصناعي لاسيما أنه يشعر بالآلام في عضلة القلب، كما أن هناك انخفاض نسبة الأكسجين لديه، و تسبب هذا الأمر في نقله سريعًا للمستشفى، وحجزه بالعناية المركزة.



وعما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا، فقالت أنه قام بإجراء مسحتين، وجاءت النتيجة سلبية، وأنها ستجرى له المسحة الثالثة مساء اليوم، وإذا جاءت نتيجتها سلبية سيتم نقله من مستشفى العزل لغرفة عناية أخرى، بعيدًا عن الخاصة بالمصابين بكورونا، بحسب ما يراه الطبيب المعالج، حتى تستقر عضلة القلب وينتظم الأكسجين.







واشتهر الفنان عماد محرم بتقديم عددا من الأعمال الفنية، خصوصًا أدوار الشر، ومن أشهرها فيلم العفاريت مع عمرو دياب ومديحة كامل، وتجسيده شخصية المجرم شمندي، الذي تسبب في قتل الكاتعة.