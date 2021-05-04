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السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز أول الأسبوع المقبل

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن فتح الحجز أمام الجمهور للمقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال عيد الفطر المبارك مع بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم حجزها من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية فقط قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.

وتدفع هيئة السكة الحديد بـ 8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية ابتداء من 10 مايو، على أن يستمر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر حتى 21 مايو، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وحددت هيئة السكة الحديد قواعد لحجز تذاكر القطارات الإضافية تمثلت فى أن يتم طرح مقاعد القطارات الإضافية والعربات العلاوة للحجز أمام المسافرين الراغبين قبل السفر بــ 24 ساعة، وتضمنت قواعد الحجز إغلاق كافة منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، بحيث يكون الحجز قاصر على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية، مع عدم طرح مقاعدها للحجز عبر شبكة الانترنت سواء من خلال الموبايلات أو الموقع اإلكترونى لهيئة السكة الحديد على الانترنت.

كما تدفع هيئة السكة الحديد بعدد 22 عربة مكيفة علي تركيب بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية بواقع عربة لكل قطار يوميا خلال الفترة من 10 حتى 21 مايو، ليكون قد تم إضافة خلال فترة العيد عدد30 قطار مكيف وعدد 24 قطار روسى وعدد336 عربة علاوة بإجمالى عدد61788 مقعد بزيادة 12% من المقاعد المتاحة للوجهه القبلى المقررة.

وتشمل قائمة القطارات الإضافية المقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو الآتى:

قطار 1936 مكيف القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

قطار 1937 مكيف أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

قطار 2202 روسي القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

قطار 2203 روسي أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

قطار 1940 مكيف الإسكندرية أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 952021 فقط.

قطار 1940 مكيف القاهرة أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 115 2021 فقط.

قطار 1941 مكيف أسوان القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 1052021 فقط.

قطار 1941 مكيف أسوان الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 1952021 فقط.

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