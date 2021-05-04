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بطلق ناري في الرأس.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه في حلوان

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم بقتل صديقه بطلق ناري بسبب خلاف على ثمن هاتف محمول، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، باستقبال جثة المدعو "يوسف عيسوي"، 20 سنة، مصاب بطلق ناري.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة المدعو" أحمد سالم"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين انه فرد خرطوش محلي الصنع، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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