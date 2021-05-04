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فرنسا: توزيع 22.8 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 12:57 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، توزيع 22.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لبيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط التطعيم في فرنسا بـ 404717 ألف جرعة يومياً، من المتوقع أن يستغرق الأمر 6 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

 

وقد أفادت البيانات بأن إجمالي الإصابات في فرنسا، بلغ 5.72 ملايين، بينها 105291 وفاة.

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