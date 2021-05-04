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6 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمصريين.. أحدهم بشأن الثالثة عصر اليوم

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في ظل الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدد من التحذيرات الهامة للمصريين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تفاديا لأية أزمات صحية يمكن أن يتعرضوا لها.

إحذروا من الساعة الثالثة اليوم
وأكدت هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجة الحرارة خلال طقس الثلاثاء والأربعاء نتيجة مرور كتلة هوائية شديدة الحرراة تهب من الشرق، ويرافقها مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو يعمل على مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة.

ويستمر ارتفاع درجة الحرارة اليوم في القاهرة وتصل إلى 40 درجة العظمي والمحسوسة إلى 41 درجة بينما تكون الصغرى 23 درجة وتكون ذروة الارتفاع الساعة الثالثة عصرًا.

ازدياد فترة سطوع الشمس
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه كمية الرطوبة النسبية تكون منخفضة كما تزداد فترات سطوع الشمس ولا يوجد سحب تعمل علي تشتتها.

ثلاث أيام حارة تنتظر المصريين
كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.


الذروة يوم الأربعاء
ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة إلى مستويات قياسية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء حيث تصل إلى 43 درجة جنوب الصعيد، حيث يكون الطقس شديد الحرارة خلال الثلاث أيام المقبلة علي معظم أنحاء الجمهورية.

رياح يوم الخميس
وحسب توقعات مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، فيشهد يوم الخميس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


انخفاض مؤقت يوم الجمعه
فيما يشهد يوم الجمعة 7 مايو انخفاضا مؤقتا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

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