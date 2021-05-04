بريطانيا والهند تعلنان عن استثمارات بـ 1.4 مليار دولار









أعلنت بريطانيا والهند عن استثمارات للقطاع الخاص بقيمة مليار جنيه استرليني (1.39 مليار دولار) وتعهدتا بالسعي إلى إتفاقية للتجارة الحرة قبيل اجتماع افترضي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهندي ناريندرا مودي غدا الثلاثاء، وذلك بحسب رويترز.





والاجتماع بديل عن زيارة كان جونسون يعتزم القيام بها إلى الهند الشهر الماضي لتعميق التعاون بين البلدين بينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد شركاء تجاريين جدد بعد أن غادرت الاتحاد الأوروبي. وأُلغيت تلك الزيارة بسبب الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند.





وقال جونسون في بيان "مثل كل جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، فإن الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبينا أكثر قوة وآمانا."





وبالإضافة إلى حزمة الاستثمارات، سيضع البلدان أيضا اللمسات الأخيرة على اتفاق "شراكة تجارية معززة" سيرفع الحواجز أمام تصدير نطاق عريض من المنتجات يتراوح من التفاح البريطاني إلى الأجهزة الطبية، كما اتخذا خطوات لفتح قطاع الخدمات القانونية في الهند أمام الشركات البريطانية.





وينظر إلى اتفاق الشراكة على أنه خطوة نحو اتفاقية كاملة للتجارة الحرة تأمل بريطانيا بأنها ستضاعف بحلول عام 2030 التجارة الثنائية من مستواها الحالي البالغ حوالي 23 مليار استرليني سنويا.