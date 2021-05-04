جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين

يستعرض لكم " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم قبل أنطلاق منافسات الجولة الخامسة والثلاثين.

يتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بينما يأتي ويال مدريد حامل اللقب للنسخة الماضية في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 – أتلتيكو مدريد – 76 نقطة

2 – ريال مدريد – 74 نقطة

3– برشلونة – 74 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – فياريال – 52 نقطة

7 – ريال بيتيس – 51 نقطة

8 – غرناطة – 45 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة

11 – أوساسونا – 40 نقطة

12 – قادش – 40 نقطة

13 – ليفانتي – 38 نقطة

14 – فالنسيا – 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17 – بلد الوليد – 31 نقطة

18 – إلتشي – 30 نقطة

19 – هويسكا – 30 نقطة

20 – إيبار – 26 نقطة