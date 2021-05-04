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عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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يستعد مسئولو الأهلي لتقديم عرضا كبير لضم الأوروجوياني جاستين سيرينو مهاجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، في التعاقد مع سيرينو لاعبه السابق، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم.

وتجهز إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرضا كبيرا للتعاقد مع اللاعب، بعد أن فشلت الصفقة في الميركاتو الشتوي الماضي بسبب الأخلاق على القيمة المالية للصفقة بين إدارة الناديين.

وخسر الأهلي من غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موسيمانى سيرينو الاهلي

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