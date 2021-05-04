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"الشيوخ" يُلزم نقابة المهندسين بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلى خلال 3 أشهر

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين، على إلزام نقابة المهندسين بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلى للنقابة خلال 3 أشهر.


ونصت المادة الثانية من القانون، على أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى للنقابة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والرى.


ونصت المادة الثالثة، على أن تستبدل بعبارة "وزارة الرى" عبارة "وزارة الموارد المائية والرى" أينما وردت بالقانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.


ونصت المادة الرابعة، علي أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

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