مقتل 14 شخصا جراء الفيضانات فى أفغانستان

قتل 14 شخصًا جراء الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين بإقليم هيرات غربي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فرهاد، إن الحادث وقع فى قرية الروخة بمنطقة أدراسكان، مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة، وفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

ودمرت الفيضانات، أيضًا عشرات الهكتارات من الأراضي وقتلت عشرات الماشية.