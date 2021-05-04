هاني سلامة: تمنيت نهاية مختلفة لـ"بين السما والأرض"

ردّ الفنان هاني سلامة الانتقادات التي وجهت لنهاية مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عُرِضَ في المارثون الرمضاني 2021، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر هاني سلامة مقطع فيديو جديد له، أوضح من خلاله سبب هذه النهاية، مُضيفًا:"كان في جدل بيني وبين المخرج عليها، ومن وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقى في نهايتين، وعلى المشاهد هو من يحدد الناس دي تستحق تخرج أو تموت".



وأضاف هاني سلامة قائلاً:" ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل، لكن رؤية المخرج، هو شاف أن كدة نهاية هتبقى أحسن".



كما وجه هاني سلامة رسالة دعم للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، متمنيًا لهم بالشفاء العاجل، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا.



كما أعرب عن سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع المسلسل، كما أشاد بأداء جميع الأبطال.



مسلسل"بين السما والأرض"بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، درة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ندى موسى، نورهان، منى عبد الغني، أحمد بدير، محمود الليثي، مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، حوار وسيناريو إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من رواية الأديب نجيب محفوظ، والمسلسل إخراج ماندو العدل.