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مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقليوبية

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقيا شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، اليوم الثلاثاء، أثناء تنقيبهم عن الآثار في أرض زراعيه بقرية أجهور الكبرى دائرة مركز طوخ، انهارت الحفرة عليهم، ولقيا اثنين مصرعهما وأصيب ثالث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة اثنين وإصابة أخر في قرية أجهور الكبرى دائرة المركز، أثناء حفرهم للتنقيب عن الآثار.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أثناء حفر وتنقيب ثلاثة أشخاص عن الآثار في أرض زراعية، قاموا بحفر حفرة بعمق 7 متر، ما أدى إلى انهيارها عليهم.

وتمكنت القوات من انتشال جثتان بينما أصيب الثالث، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المكان وجاري استدعاء لجنة من الوحدة المحلية بالقرية، ومجلس مدينة طوخ لفحص المكان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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