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"راية لخدمات مراكز الاتصالات" تقدم عرض للإستحواذ على حصة بشركة بدول الخليج

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:35 م
راية لخدمات الإتصالات
راية لخدمات الإتصالات
نيفين سمير
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أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي،  عن موافقة مجلس إدارتها علي تقديم عرض ملزم للإستحواذ على نسبة حاكمة في شركة تقع في دول الخليج العربي وتعمل في مجال خدمات مراكز الاتصالات ، مضيقة أنه تم تفويض رئيسه أو من يفوضه في التوقيع على عرض الاستحواذ الملزم وتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم الشركة المستهدفة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن المجلس قد أصدر قرارأً بتفويض أو من يفوضه في الدخول بمفاوضات مع كافة الأطراف ذات الصلة بالصفقة المحتملة وتمثيل الشركة في عملية الاستحواذ أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية في جمهورية مصر العربية أو في الدولة التي تقع فيها الشركة المستهدفة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 68.1 %، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح بلغ 36.48 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 114.57 مليون جنيه خلال 2019.

وبلغت أرباح الشركة القابضة خلال العام الماضي نحو 35.63 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 113.21 مليون جنيه خلال 2019.

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