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رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر (صور)

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي "إن اللقاء تضمن حوارًا حول أهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة الإنجيلية في مجال التنمية، والحوار المحلي والدولي وبناء الجسور، كما تطرق إلى وضع المسيحيين العرب في المنطقة والتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو، وأن الحوار أشار إلى قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية وما تم إنجازه في هذه المجالات كما دار حوار حول أهمية التعامل الموضوعي في ملف حقوق الإنسان".
رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر (صور)
رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر (صور)
رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر (صور)
رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر (صور)

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