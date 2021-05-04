تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. ورفع 172 إشغال متنوع

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تحرير 202 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.. ورفع 172 إشغال متنوع
الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:45 م
ريهام على
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"الفيوم": استمرار جولات الجهاز التنفيذي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية
السكرتير العام يتفقد مركز طامية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
غلق 19 مقهى وورشة لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ترأس حملة ليلية مكبرة بمركز ومدينة طامية، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز، وذلك للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بالشمع الأحمر لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أحدهما بعزبة "الشيخ علي" والآخر بمدينة طامية، وغلق عدد 5 ورش بناحية قرية كفر محفوظ لمخالفة مواعيد العمل الصيفية، كما تم خلال الحملة تحرير 48 مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة، ورفع 32 حالة إشغال متنوع، كما تم فض أحد الأفراح وغلق وتشميع القاعة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة ليلية أمس، شملت مناطق كيمان فارس ومنشاة لطف الله وقحافة والسلخانة والشيخ حسن والحواتم وشارع السد العالي بالمدينة الصناعية، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مقاهٍ بمناطق كيمان فارس وقحافة والشيخ حسن، لتقديمها الشيشة لروادها، وتحرير 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 15 حالة إشغال متنوع لتيسير الحركة المرورية.
وفي مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، بالإضافة إلي رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المارة، وشملت الحملة قري منشاة طنطاوي والسعيدية وسنهور القبلية وفيديمين، وشوارع ناصر، وسعد زغلول، وأحمد شوقي، بمدينة سنورس، بالاضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون والتي تشمل البارون، واللؤلؤة، وجزيرة البط، واللسان، والأوبرج، والقوات المسلحة، والشواطئ العامة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين أحدهما بسنهور القبلية، والآخر بفيديمين، كما تم رفع عدد 60 إشغال طريق متنوع، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
أما في مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ مراد مسعود حملة مكبرة، شملت شارعي الجلاء وشرق السكة الحديد، وقرية العجميين، وطريق سنرو أبشواي السياحي، وطريق سنرو أبشواي، للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 25 حالة إشغال متنوع من مختلف الشوارع بنطاق الجولة، وتحرير 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
وفي مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قري المشرك قبلي، والرواشدية، وكحك بحري، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين لعدم إلتزامهما بالمواعيد المقررة، وتحرير 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال متنوع.
وفي مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة،
شملت شوارع وميادين مدينة إطسا، وقري مطول، وأبوجندير، وحلفا، وبحر أبو المير، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 49 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 10 حالات إشغال متنوع، وغلق عدد 5 ورش لعدم إلتزامها بالمواعيد الصيفية المقررة.
السكرتير العام يتفقد مركز طامية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
غلق 19 مقهى وورشة لعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ترأس حملة ليلية مكبرة بمركز ومدينة طامية، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة رئيس المركز، وذلك للتأكد من إلتزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالقرى، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بالشمع الأحمر لتقديمهما الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أحدهما بعزبة "الشيخ علي" والآخر بمدينة طامية، وغلق عدد 5 ورش بناحية قرية كفر محفوظ لمخالفة مواعيد العمل الصيفية، كما تم خلال الحملة تحرير 48 مخالفة لمواطنين لعدم إرتداء الكمامة، ورفع 32 حالة إشغال متنوع، كما تم فض أحد الأفراح وغلق وتشميع القاعة.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، قاد حملة ليلية أمس، شملت مناطق كيمان فارس ومنشاة لطف الله وقحافة والسلخانة والشيخ حسن والحواتم وشارع السد العالي بالمدينة الصناعية، وأسفرت الحملة عن غلق عدد 3 مقاهٍ بمناطق كيمان فارس وقحافة والشيخ حسن، لتقديمها الشيشة لروادها، وتحرير 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 15 حالة إشغال متنوع لتيسير الحركة المرورية.
وفي مركز سنورس قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة مساء أمس بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، بالإضافة إلي رفع الإشغالات من حرم الطرق العامة لتيسير حركة المارة، وشملت الحملة قري منشاة طنطاوي والسعيدية وسنهور القبلية وفيديمين، وشوارع ناصر، وسعد زغلول، وأحمد شوقي، بمدينة سنورس، بالاضافة إلي المرور على المنشآت السياحية علي ساحل بحيرة قارون والتي تشمل البارون، واللؤلؤة، وجزيرة البط، واللسان، والأوبرج، والقوات المسلحة، والشواطئ العامة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين أحدهما بسنهور القبلية، والآخر بفيديمين، كما تم رفع عدد 60 إشغال طريق متنوع، وتحرير عدد 20 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
أما في مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ مراد مسعود حملة مكبرة، شملت شارعي الجلاء وشرق السكة الحديد، وقرية العجميين، وطريق سنرو أبشواي السياحي، وطريق سنرو أبشواي، للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة، وأسفرت الحملة عن رفع عدد 25 حالة إشغال متنوع من مختلف الشوارع بنطاق الجولة، وتحرير 15 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة.
وفي مركز يوسف الصديق قاد المحاسب كمال سلومة حملة مكبرة، شملت قري المشرك قبلي، والرواشدية، وكحك بحري، والشواشنة، وأسفرت الحملة عن غلق مقهيين لعدم إلتزامهما بالمواعيد المقررة، وتحرير 50 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 30 حالة إشغال متنوع.
وفي مركز إطسا قاد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة،
شملت شوارع وميادين مدينة إطسا، وقري مطول، وأبوجندير، وحلفا، وبحر أبو المير، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 49 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، ورفع عدد 10 حالات إشغال متنوع، وغلق عدد 5 ورش لعدم إلتزامها بالمواعيد الصيفية المقررة.
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