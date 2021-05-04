Advertisements

مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تفقد المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا الأعمال الجارية بمواقع الإدارة مساءًا مؤكدًا بدء أعمال شد نجارة السقف الأخير بسور حديقة النيل وبدء أعمال بياض محارة الوجهات بسور الحديقة وتجديد حمامات الحديقة "أ" وصيانة حفارات الإدارة وصيانة ونش موازنات فرع رشيد.

وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، لها، إنه جاري متابعة تنفيذ حقليات مجمع 2 أيمن مصرف ميت يزيد، ضمن عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي لمجمعات متفرقة بدائرة الإدارة بـ1973 فدان زمام اﻻدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا.

وأضافت الوزارة خلال البيان أنه جاري تأهيل ترعة ديا الكوم بمحافظة المنوفية زمام هندسة الموارد المائية والري ببركة السبع مشيرة إلى انه جاري أعمال نزع حشائش ترع " البدارنة، عنبر، المكباتي، فرع المكباتي " هندسة ري غرب المنزلة وتأهيل ترعة البصراط هندسة ري شرق المنزلة بمحافظة الدقهلية واستمرار أعمال تأهيل ترعة " الكلابية " ضمن عمليات تأهيل وتبطين ترع هندسة الموارد المائية والري باسنا محافظة الأقصر وأعمال تأهيل ترعة المساعيد وترعة أبو صوير بمحافظة الشرقية.

مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة
مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المائية والري تأهيل ترع

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. نجم ريال مدريد يغيب عن مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ ساعة و 21 دقيقة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يقرر عودة القاطرة البشرية إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ يوم

أول رد فعل من سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم من الحكومة بشأن تحذيرات لمصابي كورونا منسوبة لـ"الصحة"

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محاولة اقتحام مقر وكالة الاستخبارات المركزية

منذ حوالي 16 ساعة

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- أول قرار من الأهلي ضد لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل- الأهلي يتخذ قرارًا هامًا تجاه موسيماني بعد الخسارة من غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ري القليوبية: تنفيذ مشروعات بتكلفة 254 مليون جنيهًا

محافظ كفر الشيخ يتابع إنجازات الإدارة المركزية للموارد المائية والري

الري: تأهيل عدد من الترع على مستوى الجمهورية

صرف غرب النوبارية بالبحيرة يتابع تنفيذ عدد من المشروعات

الري: تأهيل عدد من الترع بمحافظة القليوبية

استمرا تأهيل عدد من الترع بدمنهور والدقهلية وبني سويف وسوهاج وكفر الشيخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:30 م

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

01:30 م

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

04:42 ص

تغييرات فى جدول الدوري عقب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

09:02 ص

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

01:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي