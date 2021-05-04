مدير ري قناطر الدلتا يتفقد الأعمال الجارية بمواقع الإدارة

تفقد المهندس أشرف درويش مدير عام ري قناطر الدلتا الأعمال الجارية بمواقع الإدارة مساءًا مؤكدًا بدء أعمال شد نجارة السقف الأخير بسور حديقة النيل وبدء أعمال بياض محارة الوجهات بسور الحديقة وتجديد حمامات الحديقة "أ" وصيانة حفارات الإدارة وصيانة ونش موازنات فرع رشيد.



وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، لها، إنه جاري متابعة تنفيذ حقليات مجمع 2 أيمن مصرف ميت يزيد، ضمن عملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي لمجمعات متفرقة بدائرة الإدارة بـ1973 فدان زمام اﻻدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا.



وأضافت الوزارة خلال البيان أنه جاري تأهيل ترعة ديا الكوم بمحافظة المنوفية زمام هندسة الموارد المائية والري ببركة السبع مشيرة إلى انه جاري أعمال نزع حشائش ترع " البدارنة، عنبر، المكباتي، فرع المكباتي " هندسة ري غرب المنزلة وتأهيل ترعة البصراط هندسة ري شرق المنزلة بمحافظة الدقهلية واستمرار أعمال تأهيل ترعة " الكلابية " ضمن عمليات تأهيل وتبطين ترع هندسة الموارد المائية والري باسنا محافظة الأقصر وأعمال تأهيل ترعة المساعيد وترعة أبو صوير بمحافظة الشرقية.



