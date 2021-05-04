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بريطانيا تعلن تخصيص مليار جنيه استرليني للاستثمار مع الهند

الثلاثاء 04/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت بريطانيا تخصيص مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) للتجارة واستثمارات جديدة مع الهند، بما في ذلك صفقة مع معهد مصل الهند للمساعدة في تطوير لقاحات ضد COVID-19 وأمراض أخرى.

جاء هذا الإعلان قبل اجتماع بالفيديو، اليوم الثلاثاء، بين رئيسي الوزراء بوريس جونسون وناريندرا مودي، اللذين من المتوقع أن يتفقا على تعاون أعمق يمكن أن يمهد الطريق لاتفاقية تجارة حرة بين بلديهما. وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة التجارة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة. وقالت إن صفقات التجارة والاستثمار التي تم الإعلان عنها في وقت متأخر من يوم الاثنين من المتوقع أن تخلق أكثر من 6500 وظيفة في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن الحزمة تشمل استثمار 240 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة من قبل معهد سيروم، أكبر صانع للقاحات في العالم، والذي سيدعم التجارب السريرية والبحوث وربما إنتاج اللقاحات. بدأ معهد سيروم، بالتعاون مع كوداجنيكس، تجارب مبكرة على لقاح أنفي بجرعة واحدة ضد COVID-19.

وقال جونسون في بيان: "مثل كل جانب من جوانب العلاقة بين المملكة المتحدة والهند، فإن الروابط الاقتصادية بين بلدينا تجعل شعبنا أقوى وأكثر أمانًا.. ستساعد كل وظيفة من أكثر من 6500 واحدة أعلنا عنها اليوم العائلات والمجتمعات على إعادة البناء من فيروس كورونا وتعزيز الاقتصادين البريطاني والهندي".

يبلغ إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة والهند حوالي 23 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي أقل من 5٪ من تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

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